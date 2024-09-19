Полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в квартире у 33-летнего жителя Петербурга

В квартире у 33-летнего петербуржца правоохранители накануне обнаружили крупную партию наркотиков. Мужчину подозревают в незаконным сбытом запрещенных средств, написал «Патрульный Петербурга» .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, полицейскими было изъято 12 полимерных пакетов, 27 банок и пластиковый контейнер с растительным веществом зеленого цвета в каждой емкости.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.