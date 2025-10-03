Полицейские Нижегородской области раскрыли убийство, совершенное в 1996 году

Жителя Нижегородской области осудили за жестокое убийство 17-летней девушки, совершенное в Павлове в 1996 году. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Нижегородской области.

Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено во дворе в 1996 году. Уголовное дело возбудили 20 ноября того же года. Благодаря грамотной тактике допросов и проведению судебных экспертиз летом 2024 года следователи установили подозреваемого — ранее судимого местного жителя.

В день убийства пьяный мужчина познакомился с девушкой и решил проводить ее до дома. По пути между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес жертве ножевые ранения. Он перетащил труп за гаражи и скрылся.

Преступнику назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии особого режима.