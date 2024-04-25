Полицейские Ялты задержали водителя маршрутки, который ездил за рулем после употребления наркотиков | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 17:08 Полицейские Ялты задержали водителя маршрутки, который ездил за рулем после употребления наркотиков

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Во время рейда в Ялте полицейские задержали водителя маршрутки, который возил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил «Крым 24».

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов и поняли, что водитель нетрезв. Однако сам он отказался проходить освидетельствование. В результате маршрутчика отстранили от управления машиной. На него составили протоков. Теперь мужчине грозит штраф и лишение прав.

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