Полицейские изъяли 27 свертков с наркотиками у рецидивиста в Нижнем Новгороде
Правоохранители задержали 20-летнего жителя Нижнего Новгорода по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, при обыске дома у фигуранта полицейские обнаружили 27 свертков с запрещенными веществами. Также были обнаружены 12 таблеток, магниты, упаковочный материал и весы.
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