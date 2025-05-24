Полицейские изъяли 27 свертков с наркотиками у рецидивиста в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Нижнего Новгорода по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, при обыске дома у фигуранта полицейские обнаружили 27 свертков с запрещенными веществами. Также были обнаружены 12 таблеток, магниты, упаковочный материал и весы.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к ответственности.