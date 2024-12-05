Полицейские начали поиски водителя Mazda, который сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП в Тюмени

Двухлетний ребенок на самокате попал под колеса иномарки в Тюмени. Авария случилась на Московском тракте. Водитель скрылся с места дорожного происшествия. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.