Полицейские начали поиски водителя Mazda, который сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП в Тюмени

Двухлетний ребенок на самокате попал под колеса иномарки в Тюмени. Авария случилась на Московском тракте. Водитель скрылся с места дорожного происшествия. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники правоохранительный органов разыскивают человека, который находился за рулем автомобиля марки Mazda 3 синего цвета. Ему грозит административная ответственность. Информация о состоянии ребенка не поступала.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте