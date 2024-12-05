Полицейские начали поиски водителя Mazda, который сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП в Тюмени

Двухлетний ребенок на самокате попал под колеса иномарки в Тюмени. Авария случилась на Московском тракте. Водитель скрылся с места дорожного происшествия. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники правоохранительный органов разыскивают человека, который находился за рулем автомобиля марки Mazda 3 синего цвета. Ему грозит административная ответственность. Информация о состоянии ребенка не поступала.
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