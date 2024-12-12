Полицейские ХМАО задержали фигуранта дела о продаже несуществующих машин
Правоохранители Октябрьского района ХМАО задержали 39-летнего жителя Великого Новгорода, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной полиции.
По версии следствия, фигурант размещал в Сети объявления о продаже несуществующих автомобилей, указывая заниженную стоимость. Впоследствии он получал аванс и переставал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка проверяют мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.
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