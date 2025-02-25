Полицейские ХМАО нашли 30 килограммов наркотиков в тайнике машины омича

Правоохранители задержали в ХМАО жителя Омска, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД РФ по округу.
Согласно данным ведомства, фигуранта, следовавшего по трассе Сургут — Лянтор, остановили возле заправки в Сургутском районе. При проверке автомобиля стражи порядка обнаружили тайник, где хранились более 30 килограммов запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве, сбыте и пересылке наркотиков в особо крупном размере.
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