Полицейские ХМАО нашли 30 килограммов наркотиков в тайнике машины омича

Правоохранители задержали в ХМАО жителя Омска, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД РФ по округу.

Согласно данным ведомства, фигуранта, следовавшего по трассе Сургут — Лянтор, остановили возле заправки в Сургутском районе. При проверке автомобиля стражи порядка обнаружили тайник, где хранились более 30 килограммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве, сбыте и пересылке наркотиков в особо крупном размере.