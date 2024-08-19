Сегодня 12:54 Полицейская погоня за пьяным водителем обернулась смертельным ДТП в Пермском крае
Полицейская погоня в Пермском крае завершилась ДТП с погибшим. Об этом сообщило
Ura.ru со ссылкой на данные ГАИ региона.
Согласно информации ведомства, в городе Очер правоохранители начали преследовать нетрезвого водителя Opel Astra. При попытке уйти от стражей порядка нарушитель выехал на трассу М-7 «Волга», где столкнулся с грузовиком и еще одной машиной.
Самому автомобилисту потребовалась медицинская помощь. Водитель легковушки получил смертельные травмы.
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