Поликлинику на севере Москвы эвакуировали из-за детской игрушки в туалете

Источник 360.ru: игрушка в туалете спровоцировала эвакуацию поликлиники в Москве

Сотрудников и посетителей поликлиники на Смольной улице в Москве эвакуировали вечером 8 июня из-за подозрительного предмета, найденного в туалете. О ЧП на севере столицы рассказал источник 360.ru.

По его информации, странный предмет с торчащими проводами заметили в туалете поликлиники. О находке сообщили в оперативные службы.

Из соображений безопасности всех находившихся в здании эвакуировали, добавил собеседник 360.ru. После проверки оказалось, что подозрительный предмет — детская игрушка.