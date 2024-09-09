Покрышки загорелись в промзоне в Екатеринбурге на 1200 «квадратах»

Крупный пожар вспыхнул в понедельник, 9 сентября, в Екатеринбурге. По данным МЧС, на территории городской промзоны загорелись автомобильные покрышки.

На месте работают 45 специалистов и 19 единиц техники. По последней информации ведомства, спасатели смогли локализовать возгорание на площади 1200 квадратных метров.

К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС. Помимо этого, на место направили мобильную лабораторию для замера воздуха.