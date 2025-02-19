Появилось видео трехметровой ямы, в которую провалилась женщина в Зеленограде

Сотрудники МЧС в Зеленограде вытащили женщину, провалившуюся в глубокую яму в Зеленограде. Впадину накрыли досками, а рядом поместили предупреждающий знак. Видео с места событий для 360.ru сняла дочь пострадавшей.

«Сотрудники <…> закрыли, накрыли. В целом могу сказать, что самое важное, что здесь вот такая трава сухая и это не колодец, это какая-то вырытая яма, она была под снегом, под землей немного. Глубина около трех метров», — заявила она.

По словам собеседницы 360.ru, яму не видно из-за травы, поэтому заметить ее было почти невозможно. Она поблагодарила спасателей, которые накрыли углубление.

«Очень благодарна сотрудникам за то, что очень быстро приехали. Очень быстро среагировали и помогли», — заявила она.

Дочь пострадавшей отметила, что яма глубокая, но не очень широкая — примерно чуть шире плеч. Выбраться самостоятельно из нее не получится, потому что все тело сковано. Когда специалисты вытаскивали ее, то подцепили за пуховик.