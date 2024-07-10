Появилось видео с полыхающим в Волгограде складом по переработке вторсырья
Источник 360.ru: в Волгограде загорелся склад компании «Юг-вторсырье»
Крупный пожар произошел на складе волгоградской компании, занимающейся переработкой вторичного сырья. Об этом сообщил источник 360.ru.
Загоревшееся здание компании «Юг-вторсырье» находится на Былинной улице. В распоряжении 360.ru появилась видеозапись с пожаром.
«Предприятие занимается приемом и переработкой пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры и картона», — отметил источник.
Он добавил, что в здании и раньше случались ЧП. По его словам, несколько лет назад тут уже происходил крупный пожар.
Информацию о возгорании подтвердила пресс-служба МЧС. На место уже прибыли пожарные. Площадь пожара увеличилась до тысячи «квадратов».
Ранее огонь охватил территорию склада с лекарствами и упаковочными материалами в Старой Купавне. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили возгорание.