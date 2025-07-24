Появилось видео с места крушения Ан-24 под Тындой

Первые официальные кадры с места крушения Ан-24 под Тындой появились в Сети. Их опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о создании оперативного штаба во главе с зампредседателя правительства Александром Сухановым. Он также поручил министру транспорта Максиму Лобанову предоставить список находившихся на борту.
«Мои самые искренние соболезнования погибшим. Поисковые работы ещё продолжаются, верим в лучшее…» — написал глава региона.
Самолет авиакомпании «Ангара» летел из Хабаровска в Тынду. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не выжил.
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