Появилось видео нападения на сотрудницу банка в Москве | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 11:19 Появилось видео нападения на сотрудницу банка в Москве Прокуратура проконтролирует ситуацию с нападением в московском банке

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Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств нападения на сотрудницу банка в столице. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

Прокуратура координирует работу правоохранительных органов. Специалисты проконтролируют принятие решения о возбуждении уголовного дела и установление личности подозреваемого.

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Ведомство также опубликовало кадры нападения на работницу кредитной организации.

Неизвестный в маске и с пистолетом утром 18 мая напал на сотрудницу Трансстройбанка на улице Генерала Кузнецова. Мужчина ударил женщину по голове и забрал деньги из кассы. Для пострадавшей вызвали скорую помощь.