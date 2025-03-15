Появилось видео момента наезда BMW на пешеходов в центре Москвы

Водитель BMW сбил пешеходов на Кожевнической улице, пострадали шесть человек. Момент наезда запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры опубликовал в Telegram-канале столичный Дептранс.

На видео можно увидеть, как иномарка наехала на пешеходов, стоявших на тротуаре, врезалась в мачту освещения, а потом опрокинулась на трамвайные пути.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в аварии травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данным прокуратуры Москвы, 37-летний мужчина, управлявший автомобилем, был пьян. Следственный комитет уже завел уголовное дело. В ведомстве отметили. что количество пострадавших уточняется.

Очевидцы рассказали 360.ru о том, что машина сначала сбила двух девушек на переходе, задела столб и налетела на еще одну прохожую.