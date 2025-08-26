Появилось видео из аэропорта Нижневартовска, где аварийно сел китайский самолет

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, аварийно приземлился в аэропорту Нижневартовска. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем.

«Его поставили на дальнюю стоянку. Там был виден хвост. Через несколько часов сюда прилетит другой борт забрать пассажиров», — рассказал человек за кадром.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что самолет подал сигнал срочности, пролетая над Россией, и запросил аварийную посадку, предположительно, из-за неисправности двигателя. На борту находятся 251 пассажир и 15 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Telegram-канал Baza писал, что людей три часа не выпускали из самолета, однако Кореняко позже сообщил, что их все-таки разместят в аэропорту, а резервный борт прибудет около 16 часов по московскому времени.