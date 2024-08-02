Появилось фото с места поджога мужчины в московском МФЦ

Фото: Телеканал «360»

Мужчина, который поджег себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте, находится в тяжелом состоянии. В распоряжении 360.ru появилось фото с места происшествия.

По словам источника 360.ru, мужчину успели потушить сотрудники МФЦ еще до прибытия экстренных служб.

У человека выявили ожоги шеи и головы. Прибывшая скорая увезла его в больницу. Причины случившегося уточняются.

Известно, что из-за происшествия из здания МФЦ пришлось эвакуировать 150 человек.

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