Появилось фото с места поджога мужчины в московском МФЦ

Мужчина, который поджег себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте, находится в тяжелом состоянии. В распоряжении 360.ru появилось фото с места происшествия.

По словам источника 360.ru, мужчину успели потушить сотрудники МФЦ еще до прибытия экстренных служб.

У человека выявили ожоги шеи и головы. Прибывшая скорая увезла его в больницу. Причины случившегося уточняются.

Известно, что из-за происшествия из здания МФЦ пришлось эвакуировать 150 человек.