Появилось фото с места поджога мужчины в московском МФЦ
Мужчина, который поджег себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте, находится в тяжелом состоянии. В распоряжении 360.ru появилось фото с места происшествия.
По словам источника 360.ru, мужчину успели потушить сотрудники МФЦ еще до прибытия экстренных служб.
У человека выявили ожоги шеи и головы. Прибывшая скорая увезла его в больницу. Причины случившегося уточняются.
Известно, что из-за происшествия из здания МФЦ пришлось эвакуировать 150 человек.
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