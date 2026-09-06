Появились новые кадры с места смертельного ДТП на Мичуринском проспекте

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на Мичуринском проспекте

В ДТП на Мичуринском проспекте погибла женщина, водитель Mitsubishi. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах. Также в распоряжении редакции оказались кадры с места трагедии.

По уточненным данным, пострадали четыре человека, троих отправили в больницы, один от госпитализации отказался.

На кадрах видно, как покореженные автомобили грузят на эвакуатор.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки происшествия.

Днем 6 сентября на Мичуринском проспекте близ пересечения с улицей Удальцова произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин.