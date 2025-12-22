Появились кадры с места ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Кадры с места ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло на Перовской улице на востоке Москвы, получил 360.ru. Согласно оперативной информации, в результате аварии пострадала фельдшер бригады скорой помощи — женщина 1992 года рождения.

После осмотра пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние других участников ДТП уточняется, они проходят медицинский осмотр.

На видео с места происшествия видно поврежденный автомобиль скорой помощи и поваленный на землю дорожный знак. Движение транспорта в районе аварии было затруднено. Обстоятельства ДТП и причины столкновения устанавливаются.