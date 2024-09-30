Появились кадры из сгоревшей квартиры после смертельного пожара в Москве

Кадры из сгоревшей квартиры после смертельного пожара появились в Сети. Фото и видео опубликовала пресс-службе прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что помещение полностью сгорело. На фото и видео — черные от копоти стены, пол и потолок. От мебели практически ничего не осталось, в окнах выбило стекла.

По данным прокуратуры, пожар вспыхнул в ЖК в Ильменском проезде на пятом этаже. Жертвой стал один человек, двое пострадали. По факту случившегося организовали процессуальную проверку. Работу правоохранительных органов на месте происшествия контролирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

Из-за пожара перекрыли часть Ильменского проезда. Водителей призвали быть внимательнее на участке от дома 14к8 до дома 14к3.