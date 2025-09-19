Появились фото последствий землетрясения на Камчатке

Фото: 360.ru

Мощное землетрясение в Тихом океане у побережья Камчатки привело к повреждению зданий. Очевидцы рассказали 360.ru о последствиях подземных толчков.

«Все спокойно. Люди напуганы, но сплочены. Держимся», — рассказали местные жители.

Сейсмособытие зафиксировали в 411 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск. Глубина эпицентра составила 36 километров, магнитуда — 7,6.

Фото: 360.ru
1/4
Фото: 360.ru
2/4
Фото: 360.ru
3/4
Фото: 360.ru
4/4

По словам губернатора региона Владимира Солодова,  все службы региона переведены в режим повышенной готовности, проводится обследование социальных учреждений и жилых домов.

«Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 метров на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан», — сообщили в  МЧС Сахалинской области.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте