Появились фото последствий землетрясения на Камчатке

Мощное землетрясение в Тихом океане у побережья Камчатки привело к повреждению зданий. Очевидцы рассказали 360.ru о последствиях подземных толчков.

«Все спокойно. Люди напуганы, но сплочены. Держимся», — рассказали местные жители.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, все службы региона переведены в режим повышенной готовности, проводится обследование социальных учреждений и жилых домов.

«Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 метров на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан», — сообщили в МЧС Сахалинской области.