Появились фото Boeing после возгорания двигателя при взлете в Шереметьеве

Утром 16 декабря в аэропорту Шереметьево вспыхнул двигатель самолета Boeing 747 при попытке взлета. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Пассажир воздушного судна Мария рассказала, что экипаж оперативно среагировал на неполадку с силовым агрегатом и сразу остановил набор скорости. К самолету сразу прибыли восемь пожарных машин и ликвидировали возгорание.

«На борту объявили, что рейс на 11:00 перенесут. Вышли в аэропорт, уже на 13:30. Видимо, еще будут откладывать», — рассказала девушка.

Мария добавила, что пассажиры не волновалась, но сильно расстроились из-за неудавшегося вылета.