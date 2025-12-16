Появились фото Boeing после возгорания двигателя при взлете в Шереметьеве

Утром 16 декабря в аэропорту Шереметьево вспыхнул двигатель самолета Boeing 747 при попытке взлета. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Пассажир воздушного судна Мария рассказала, что экипаж оперативно среагировал на неполадку с силовым агрегатом и сразу остановил набор скорости. К самолету сразу прибыли восемь пожарных машин и ликвидировали возгорание.

«На борту объявили, что рейс на 11:00 перенесут. Вышли в аэропорт, уже на 13:30. Видимо, еще будут откладывать», — рассказала девушка.

Мария добавила, что пассажиры не волновалась, но сильно расстроились из-за неудавшегося вылета.

«Надеемся на лучшее,  готовимся к худшему», — заключила она.

Происшествие случилось с самолетом авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был отправиться на Кубу. Информация о пострадавших не поступала.

