Поисковик «ЛизаАлерт» рассказал, как мошенники использовали списки пропавших под Курском

В Курской области приняли решение закрыть списки пропавших без вести из-за участившихся случаев мошенничества. О схеме аферистов рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на стриме с ведущим 360.ru Михаилом Ракитским.

«Это решение далось нам нелегко, так как публичность информации — один из наших инструментов, но для того чтобы не рисковать, уменьшить риск для семей, которые пытаются воссоединиться и ищут своих близких. <…> Мы решили, что этот инструмент — публичность — мы использовать не будем», — сказал он.

По словам Сергеева, общее количество пропавших без вести в Курской области неизвестно. Сейчас «ЛизаАлерт» занимается поисками более тысячи жителей, и больше 100 уже смогли найти. Отряд работает только с обратившимся к нему родственниками и близкими пропавших.

«Мы сейчас наладили неплохую работу с Минцифры, с Красным крестом, и надеюсь, что такими совместными усилиями нам удастся быстрее проводить работу по воссоединению семей», — заявил Сергеев.

Также председатель отряда рассказал, какую схему использовали мошенники, найдя данные о пропавших. Они звонили родственникам и говорили, что их близкий находится в плену, а чтобы вытащить его оттуда, нужно перевести определенную сумму им на счет.