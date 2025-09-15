Поиски водителя, который сбил пешехода, начались в Тобольске

В Тобольске, расположенном в Тюменской области, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски водителя, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой гибель пешехода. Об этом сообщил Ura.ru .

Инцидент произошел вечером на первом километре автодороги, ведущей к Промпорту. Согласно предварительным данным, водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи. Погибшим оказался 53-летний житель Тобольска.

В настоящее время личность водителя устанавливается, и он объявлен в розыск.