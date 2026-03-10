Похожий на гранату предмет нашли в пункте выдачи на севере Москвы

В пункте выдачи СДЭК на Авангардной улице в Москве обнаружили подозрительный предмет, внешне напоминающий гранату. Об этом 360.ru сообщил источник.

Предмет находился в посылке. Пункт выдачи расположен в небольшой пристройке к 16-этажному жилому дому. На месте работают оперативные службы, прибыли дежурные отряды Росгвардии и МЧС.

«Все огородили по периметру, ждут кинологов», — рассказал источник.

Ранее предмет с проводами обнаружили в Москве на улице Алессандро Вольта. Находка лежала в газовом переходнике около подстанции «Медведковская», ее заметили при утреннем обходе.

Людей оперативно вывели с объекта. Оперативные службы выяснили, что это была тротиловая шашка весом 200 граммов. Саперы обезвредили опасную находку, делом занялись правоохранительные органы.