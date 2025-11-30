Похожий на гранату предмет нашли в лесопарке на востоке Москвы

В Измайловском лесопарке обнаружили подозрительный предмет, внешне напоминающий гранату. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Предмет лежал на тропинке.

«До сих пор все огорожено. Ждут кинологов», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее подозрительный предмет с проводами заметили в Москве на улице Алессандро Вольта. Находка лежала в газовом переходнике рядом с подстанцией «Медведковская», ее обнаружили при утреннем обходе. Людей эвакуировали с объекта, на место прибыли экстренные службы.

Специалисты изучили предмет и подтвердили опасения. Они определили, что это была тротиловая шашка весом 200 граммов. Саперы обезвредили опасную находку.

UPD: специалисты изучили подозрительный предмет, угроза не подтвердилась.