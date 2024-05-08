Похожий на 120-миллиметровый снаряд предмет откопали на улице Саляма Адиля в Москве | 360°

08 мая 2024, 10:32
Похожий на 120-миллиметровый снаряд предмет откопали на улице Саляма Адиля в Москве
Источник 360.ru: похожий на снаряд предмет нашли на улице Саляма Адиля в Москве
Предмет, похожий на снаряд калибра 120 миллиметров, обнаружили при проведении земляных работ на улице Саляма Адиля в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.
По его информации, подозрительную находку откопали в районе дома 9, корпус 1.
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Территорию, где нашли похожий на снаряд предмет, огородили металлическим забором. Расстояние до жилых домов составляет порядка 20 метров, добавил источник.
Все обстоятельства ЧП уточняются.
Москва
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