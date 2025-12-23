Похоронный кортеж провел в сугробах на Байкале двое суток

Экстремальные погодные условия превратили путь похоронной процессии к селу на Байкале в настоящее испытание. Три машины, в одной из которых находилось тело, застряли в сугробах на два дня, сообщил «Первый Байкальский» .

Автомобили направлялись в Онгурен, самое отдаленное село. Их накрыло метелью, машины увязли в снегу, а людям пришлось ночевать в автотранспорте при -20 градусах.

Процессию вызволяли как местные жители, так и сотрудники МЧС, но машина спасателей по пути к Онгурену сломалась.

«Из-за непогоды подвела техника, на помощь отправились местные жители. В ту же ночь выехал трактор, но он сломался, затем отправился второй, он смог вытащить автомобили», — рассказал депутат Онгуренского поселения Алексей Забалов.

В село ведет единственная дорога, которая зимой становится практически непроходимой. Застрявшие автомобили здесь не редкость.

Утонул в сугробах и Николаевск-на-Амуре. Местные жители передвигаются по городу на лыжах и снегоходах.