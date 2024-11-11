Похитителей 26 лошадей задержали в Хакасии

В Хакасии задержали мужчин, которых подозревают в краже с выпаса 26 коней, ущерб оценили в два миллиона рублей. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
С сообщением о краже сообщили двое местных фермеров. Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемых. Они признались, что увели животных тайными тропами с места выпаса.
Одного коня они отдали в счет долга, еще двух — пустили на мясо. Остальные животные разбежались, сломав загон, куда их определили конокрады. Часть лошадей удалось вернуть владельцу, возбуждено уголовное дело.
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