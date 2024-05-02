Похищенную на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске спустя восемь месяцев | 360°

02 мая 2024, 22:18
Похищенную на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске спустя восемь месяцев
Похищенную 8 месяцев назад девочку нашли в Красноярске и передали матери
Похищенную восемь месяцев назад на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске и передали матери. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» региональной общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.
В красноярскую организацию с просьбой помочь с поисками ее ребенка женщина обратилась 24 апреля. Сама мать из Краснодарского края, однако появились данные, что девочка могла находиться в Красноярском крае.
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«После появления ориентировки в сети, на горячую линию отряда начали звонить очевидцы, которые видели ребенка с папой, следом, появилось видео, подтверждающее местонахождение ребенка именно в Красноярске», — рассказали волонтеры.
Авторы публикации отметили, что поиски ребенка продолжались восемь месяцев. В итоге девочку нашли и уже передали матери. С отцом будут разбираться правоохранительные органы.
Ранее пропавшую 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Подросток ушла из дома в Новосибирске и не вернулась. В итоге по факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
Дети
Красноярский край
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