Похищенную на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске спустя восемь месяцев | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 22:18 Похищенную на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске спустя восемь месяцев Похищенную 8 месяцев назад девочку нашли в Красноярске и передали матери Freepik

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Похищенную восемь месяцев назад на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске и передали матери. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» региональной общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

В красноярскую организацию с просьбой помочь с поисками ее ребенка женщина обратилась 24 апреля. Сама мать из Краснодарского края, однако появились данные, что девочка могла находиться в Красноярском крае.

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«После появления ориентировки в сети, на горячую линию отряда начали звонить очевидцы, которые видели ребенка с папой, следом, появилось видео, подтверждающее местонахождение ребенка именно в Красноярске», — рассказали волонтеры.

Авторы публикации отметили, что поиски ребенка продолжались восемь месяцев. В итоге девочку нашли и уже передали матери. С отцом будут разбираться правоохранительные органы.

Ранее пропавшую 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Подросток ушла из дома в Новосибирске и не вернулась. В итоге по факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело.