Жена одного из российских альпинистов назвала дату гибели туристов в Непале

Жена альпиниста Александра Д. подтвердила гибель супруга вместе с другими участниками группы туристов, отправившихся покорять гору в Непале. По словам девушки, муж и его друзья погибли на спуске 6 октября.

«Это вся информация, которую я могу предоставить», — коротко сказала она.

Ранее о гибели пятерых российских туристов при восхождении на гору в Непале сообщил Shot. Альпинисты шли в одной связке, но один сорвался и полетел в пропасть, утянув за собой остальных, уточнил источник Telegram-канала. Они должны были отцепиться, но не успели

Гору Дхаулагири туристы отправились покорять 6 октября. В последний раз они выходили на связь около 11:00 утра. Тела обнаружили только сегодня.

По данным Shot, выжил только один участник группы — Валерий Ш.