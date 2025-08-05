Погиб комментатор фигурного катания Александр Гришин
Спортивный комментатор Александр Гришин погиб из-за несчастного случая на железной дороге. Об этом сообщила ТАСС его жена Анастасия.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
«Голосу фигурного катания», как называли его болельщики и сам Гришин в соцсетях, было 47 лет. Кроме того, он работал на чемпионатах мира и Европы по футболу, а также летних и зимних Олимпиадах. С 2018 года он трудился на Первом канале.
Призер Олимпиады Александр Галлямов в своем Telegram-канале назвал комментатора замечательным знатоком фигурного катания и заявил, что его оценки часто помогали точно оценить прокат.
«Александр, спасибо Вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром…» — написал спортсмен.
Соболезнования родным и близким погибшего выразили и в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.