Погиб комментатор фигурного катания Александр Гришин

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб из-за несчастного случая на железной дороге. Об этом сообщила ТАСС его жена Анастасия.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

«Голосу фигурного катания», как называли его болельщики и сам Гришин в соцсетях, было 47 лет. Кроме того, он работал на чемпионатах мира и Европы по футболу, а также летних и зимних Олимпиадах. С 2018 года он трудился на Первом канале.

Призер Олимпиады Александр Галлямов в своем Telegram-канале назвал комментатора замечательным знатоком фигурного катания и заявил, что его оценки часто помогали точно оценить прокат.

«Александр, спасибо Вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром…» — написал спортсмен.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили и в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.