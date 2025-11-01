Поездка на рыбалку закончилась смертью для 79-летнего мужчины в Карелии

В Сортавальском округе Карелии произошла трагедия: 79-летний мужчина отправился на рыбалку на озеро Пойкелусъярви и не вернулся домой. Утром он выехал на природу, а вечером местные спасатели начали поиски, которые вскоре привели к печальному исходу — мужчину обнаружили мертвым в салоне автомобиля. Об этом написал сайт karelinform.ru.

Подробности произошедшего уточняются специалистами.

Причины смерти пока не известны, но ситуация вызвала широкий отклик среди жителей региона и привлекла внимание компетентных органов.

