Поездка на рыбалку закончилась смертью для 79-летнего мужчины в Карелии

В Сортавальском округе Карелии произошла трагедия: 79-летний мужчина отправился на рыбалку на озеро Пойкелусъярви и не вернулся домой. Утром он выехал на природу, а вечером местные спасатели начали поиски, которые вскоре привели к печальному исходу — мужчину обнаружили мертвым в салоне автомобиля. Об этом написал сайт karelinform.ru.