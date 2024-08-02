Поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Горнозаводском округе Пермского края. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Патрульный Петербурга».
По предварительным данным, телесные травмы и повреждения получил водитель грузовой фуры. Его доставили в больницу
Отмечается, что пострадавших среди пассажиров состава нет. Вагоны поезда, следовавшего по маршруту Новый Уренгой — Москва, сейчас находятся на станции Европейской.
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