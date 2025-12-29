Поезд смерти. Катастрофа в Мексике: десятки раненых, есть погибшие

В Мексике сошел с рельсов поезд: погибли 13 человек, 98 получили ранения

Крупная железнодорожная катастрофа произошла на юге Мексики. В результате схода с рельсов поезда в штате Оахака погибли как минимум 13 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным ВМС Мексики, в момент аварии в составе находились 250 человек, среди которых было девять членов экипажа и 241 пассажир. На данный момент известно о 98 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести.

Экстренные службы оперативно прибыли на место крушения. В госпитали направили 36 человек. Представители экстренных служб уточнили, что 193 человека из находившихся на борту сейчас находятся вне опасности.

Спасательные работы на месте крушения продолжаются, медики и военные обследуют поврежденные вагоны.

Межокеанский поезд является частью стратегического транспортного коридора в Мексике, соединяющего побережья Атлантического и Тихого океанов. Власти пока не называют официальных причин происшествия.

Следствию предстоит выяснить, что стало причиной схода состава с рельсов — техническая неисправность, состояние путей или человеческий фактор.

