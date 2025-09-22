Поезд сбил пожилого мужчину в Ленобласти

На железнодорожном перегоне между станциями Выборг и Санкт-Петербург в Ленинградской области произошло несчастное происшествие. На 101-м километре линии, проходящей через деревню Лейпясуо, поезд сбил пожилого мужчину, перешедшего железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте, написала vecherka-spb.ru .

Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу сообщило, что машинист поезда предпринимал все возможные меры для предотвращения инцидента: подал звуковой сигнал и задействовал экстренное торможение. Однако расстояние до пешехода оказалось недостаточным, чтобы успеть остановиться.

По предварительной информации, травматический шок у пострадавшего оказался несовместим с жизнью. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.