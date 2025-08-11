Поезд сбил пьяного мужчину, который спал на ж/д путях в Ленобласти

Поезд сбил спящего на путях человека в Ленинградской области. Происшествие случилось примерно в 10 часов утра на 84-м километре седьмого пикета возле железнодорожной станции Волосово. Об этом сайту Piter.TV сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительной информации, 25-летний местный житель уснул на железнодорожных путях, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, расстояние было слишком малым, и избежать наезда не удалось.

Пострадавшего госпитализировали. Движение поездов не задержано.