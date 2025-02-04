Поезд сбил мужчину на станции «Выхино»

Человек попал под поезд на МЦД-3 «Выхино»

Мужчина попал под поезд на переходе железнодорожных путей у станции МЦД-3 «Выхино». Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, пострадавший выжил. У спасателей есть к нему доступ. К месту происшествия очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии.

По данным источника 360.ru, попавший под поезд мужчина мог переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Руководство Московских железных дорог временно задержало экспрессы Казанского направления, которые следуют в сторону области.

К месту происшествия также прибыли медики. Пострадавшего осмотрели и госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 15

Ранее поезд сбил двух человек на станции МЦД Матвеевская в Москве.