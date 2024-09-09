На станции «Кунцевская» 30-летний мужчина попал под поезд. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Обращение о ЧП на МЦД-1 Белорусско-Савеловского диаметра в районе Фили-Давыдково поступило в понедельник, 9 сентября, около 05:50.
Очевидец сообщил, что 30-летний мужчина попал под поезд на второй платформе в сторону улицы Алексея Свиридова. Пострадавшего заблокировало на путях. Информации о его состоянии нет. Что послужило причиной ЧП, неизвестно.
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Мужчина попал под поезд на станции «Кунцевская»
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