Источник 360.ru: мужчина попал под поезд на станции «Кунцевская» в Москве

На станции «Кунцевская» 30-летний мужчина попал под поезд. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Обращение о ЧП на МЦД-1 Белорусско-Савеловского диаметра в районе Фили-Давыдково поступило в понедельник, 9 сентября, около 05:50.

Очевидец сообщил, что 30-летний мужчина попал под поезд на второй платформе в сторону улицы Алексея Свиридова. Пострадавшего заблокировало на путях. Информации о его состоянии нет. Что послужило причиной ЧП, неизвестно.