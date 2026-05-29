Поезд насмерть сбил мужчину на перегоне в Перми
Днем 28 мая на перегоне Бахаревка — Липовая Гора Свердловской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщил сайту properm.ru Следком Перми на транспорте.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следственные органы Центрального МСУТ СК России проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
СК на транспорте напоминает о необходимости пользоваться только специально оборудованными переходами и соблюдать правила безопасности на железной дороге.
