Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Японии
В префектуре Тиба в Японии произошла авария на железной дороге, поезд сошел с рельсов. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал NHK.
В момент происшествия в составе находились 100 пассажиров, обошлось без пострадавших. Людей отвезли до ближайших станций автобусами. Причины аварии уточняются.
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