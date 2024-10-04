Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Японии

В префектуре Тиба в Японии произошла авария на железной дороге, поезд сошел с рельсов. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал NHK.

В момент происшествия в составе находились 100 пассажиров, обошлось без пострадавших. Людей отвезли до ближайших станций автобусами. Причины аварии уточняются.

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