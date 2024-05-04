Поезд «Орлан» застрял в снегу и не доехал до Екатеринбурга | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 11:47 Поезд «Орлан» застрял в снегу и не доехал до Екатеринбурга 74.ru: пассажиры поезда «Орлан» застряли на пути из Челябинска в Екатеринбург Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

Читать 360 в

Пассажирский поезд «Орлан» из-за снегопада остановился на полпути из Челябинска в Екатеринбург. Об этом сообщил сайт 74.ru.

По информации издания, состав застрял из-за обрыва проводов. Поезд остановился на станции Полевской и пробыл там не менее 40 минут.

Реклама

«Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал читатель издания.

Редакция регионального новостного агентства добавила, что в диспетчерской РЖД не смогли прокомментировать ситуацию с поездом.

Ранее состав сошел с рельсов в Калининградской области. Поезд остановился из-за того, что наехал на газовый баллон. Местный житель признался, что хотел задержать людей, которые ехали на работу. Пассажиры состава не пострадали, их оперативно эвакуировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о терроризме.