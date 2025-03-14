Поезд насмерть сбил пенсионера в Кузбассе
В Прокопьевске возле поликлиники № 3 поезд сбил 86-летнего мужчину. Об этом написал сайт sibdepo.ru.
По сообщению транспортной полиции Сибири, пенсионер переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и не реагировал на приближающийся состав.
Локомотивная бригада не смогла предотвратить столкновение, в результате мужчина получил смертельные травмы.
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