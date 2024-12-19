Поезд и легковушка столкнулись в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода 18 декабря произошло столкновение автомобиля Citroën и поезда. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
Авария случилась на железнодорожном переезде, который расположен на перегоне станций Костариха — Починки Горьковской железной дороги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве добавили, что региональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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