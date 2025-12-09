В ночь на 9 декабря в Цимлянском районе Ростовской области пассажирский поезд Адлер — Санкт-Петербург (№ 100) столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

Поезд, следовавший от станции Сальск к Волгодонску, на перегоне разъезд 103 километра — Цимлянская столкнулся с машиной, которая попыталась проехать перед приближающимся составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но остановиться сразу не удалось, и поезд протаранил автомобиль, отбросив его в сторону. Поврежденный автомобиль, судя по фотографиям, относится к марке ВАЗ.

Представители Южной железной дороги (СКЖД) сообщили, что пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали, а движение других поездов не было нарушено. Информация о состоянии водителя автомобиля пока не уточнена.