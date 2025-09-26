Поджог мог стать причиной пожара в квартире на улице Героев Космоса в Нижнем Новгороде

Огонь охватил квартиру в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в ночь на 25 сентября в многоквартирном доме на улице Героев Космоса. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства. площадь пожара в одной из квартир составила 10 квадратных метров. Огнеборцы спасли из опасной зоны 10 человек, еще 10 жильцов, включая трех детей, эвакуировали.

Предварительно, причиной пожара мог стать поджог. Сейчас дознаватели устанавливают все обстоятельства случившегося.