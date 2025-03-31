Поджигателя, устроившего смертельный пожар в вагончике, задержали в Курганской области

В Курганской области рабочего обвиняют в поджоге вагончика с людьми. Трагедия произошла 30 марта, в результате погибли два человека, еще один был госпитализирован с ожогами. Подозреваемого оперативно задержали, написало ИА Ura.ru .

Согласно информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, конфликт между рабочими произошел вечером вблизи одного из населенных пунктов Катайского округа. В ходе ссоры один из них облил вагончик, где находились его напарники, и поджег его. Один человек смог выбраться из горящего помещения, двое других рабочих погибли.

Злоумышленника задержали неподалеку от места преступления с помощью кинолога со служебной собакой. Это 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за различные преступления. Мужчина признал свою вину. Следователи возбудили уголовное дело.