Подвал и первый этаж жилого дома обрушились в Перми почти на 40 «квадратах»

Мэр Перми заявил о частичном обрушении дома на улице Клары Цеткин

Подвал и первый этаж жилого дома № 13 по улице Клары Цеткин частично обрушились в Перми. О происшествии заявил в своем Telegram-канале мэр города Эдуард Соснин.

«Произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров. Из здания эвакуированы 17 жильцов», — уточнил он.

Сейчас на месте ЧП развернули оперативный штаб. В здании работают спасатели. Для

собственников жилья открыли горячую линию по телефону 244-40-13.

Помимо этого, в доме № 21 на этой же улице развернули пункт приема по вопросам размещения для эвакуированных людей.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле», — добавил Соснин.

Дополнительную информацию он пообещал предоставить позже.