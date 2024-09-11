Подвал и первый этаж жилого дома обрушились в Перми почти на 40 «квадратах»
Мэр Перми заявил о частичном обрушении дома на улице Клары Цеткин
Подвал и первый этаж жилого дома № 13 по улице Клары Цеткин частично обрушились в Перми. О происшествии заявил в своем Telegram-канале мэр города Эдуард Соснин.
«Произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров. Из здания эвакуированы 17 жильцов», — уточнил он.
Сейчас на месте ЧП развернули оперативный штаб. В здании работают спасатели. Для
собственников жилья открыли горячую линию по телефону 244-40-13.
Помимо этого, в доме № 21 на этой же улице развернули пункт приема по вопросам размещения для эвакуированных людей.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле», — добавил Соснин.
Дополнительную информацию он пообещал предоставить позже.