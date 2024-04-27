Подросток застрял в игровом автомате в Новороссийске | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 16:05 Подросток застрял в игровом автомате в Новороссийске Спасатели в Новороссийске освободили застрявшего в игровом автомате подростка Unsplash

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В Новороссийске сотрудники службы спасения вызволили подростка, голова которого застряла в игровом автомате с мягкими игрушками. Об этом в Telegram-канале сообщил местный спасатель Алексей Одеров.

«К нам поступил вызов о том, что любознательный пацан засунул голову в отверстие для получения игрушек в игровом автомате и застрял. Спасатели выехали на место и при помощи слесарного инструмента расширили отверстие и вынули голову оттуда», — написал он.

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Одеров отметил, что с парнем все хорошо, никаких травм он не получил.

«Я вспомнил сразу себя когда в детстве мы с другом отдыхали в Пятигорске и тоже решили посмотреть внутренние строение практически такого автомата. Но голова у меня туда не пролезла. Зато при помощи палки мы пытались что-то там раздвинуть, но нас быстро остановил охранник подзатыльником. Не повторяйте наших ошибок!» — добавил спасатель.

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