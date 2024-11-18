Подросток за рулем Toyota Succeed устроил ДТП с двумя пострадавшими в Сахалинской области

Дорожная авария с двумя пострадавшими произошла по вине 17-ленего подростка в Смирныховском районе Сахалинской области. Несовершеннолетний находился за рулем автомобиля марки Toyota Succeed, пишет сайт «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, юноша не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас стражи порядка проводят процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП.